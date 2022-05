C’è voluto tanto colore, tanta passione e perfezione e forze, a differenza di tante altre volte, una punta in più di concentrazione. E, alla fine, è venuto fuori un capolavoro. Eccolo, il murale dedicato a Sandro Pillitu, l’operaio 56enne di Uta morto dopo tre infarti e un mese di dirà lotta in uno dei letti del Policlinico di Monserrato. La sua unica figlia, Giulia, ventidue anni, ha deciso di avere un ricordo eterno e protetto, tra le pareti domestiche, di quel papà “mio pilastro principale ed eroe”. A realizzare l’opera è stato l’artista di Decimoputzu, conosciuto a livello internazionale, Andrea Sabiucciu. Le stelle, i fiori, il mare sullo sfondo e in primo piano il volto, sorridente e rassicurante, dell’operaio cinquantaseienne. “Io e mia mamma, Valeria, l’abbiamo voluto fortemente. Volevamo avere una presenza fissa, nella nostra quotidianità, di chi ci ha sempre amate e protette”. Tre parole, molto incisive: “Sempre con noi”, e così sarà, visto che il murale è stato realizzato nella cucina.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail