Uta, il parco di Gutturu Mannu in vetrina: "Diventerà un punto di eccellenza e sviluppo economico"

Giornate e incontri dedicate al Parco del Gutturu Mannu a Uta. Nei prossimi giorni sono in programma importanti appuntamenti nel Comune di Uta riguardanti il Parco del Gutturu Mannu di cui il sindaco Giacomo Porcu è l’attuale presidente. Si partirà il 15 febbraio con le visite guidate dedicate alle scolaresche della mostra “I tesoro dell’isola” curata da Forestas riguardante la flora e la fauna del territorio. Le visite proseguiranno fino a venerdì 17 e daranno modo di conoscere dal vivo le specie animali e botaniche con le accurate spiegazioni del personale Forestas, oltre che a supporti multimediali. Il 16 sarà il giorno dedicato alla presentazione del Volume Fotografico curato dal Fotografo naturalista Domenico Ruiu, presente all’incontro con Giovanni Paulis guida e fotografo apprezzato nel territorio di Monte Arcosu. Dialogheranno con il Direttore dell’orto Botanico di Cagliari, Prof. Bacchetta. A seguire l’incontro rivolto a tutta la Comunità e gli operatori economici in cui si raccoglieranno le proposte utili alla scrittura del Piano del Parco. Un momento dedicato a tutti i cittadini, operatori economici ed associazioni per raccogliere tutte le proposte provenienti dal territorio. Incontri che fino ad ora hanno riscosso grande successo nei Comuni dove si sono già svolti, con occasioni di approfondimento e di valutazioni per nuove opportunità di sviluppo territoriale. Prima dell’incontro sarà possibile una visita straordinaria alla mostra di Forestas con ingresso libero per tutti coloro i quali vorranno visitarla dalle ore 15.00.

Il presidente Giacomo Porcu: nella redazione del Piano del Parco è importante ascoltare le istanze dei territori. Vogliamo un parco inclusivo, che dia modo di cogliere le enormi possibilità di sviluppi e di lavoro che possono crearsi. In questo percorso che coinvolge tutti e dieci i comuni stiamo cogliendo grande entusiasmo e partecipazione propositiva che ha come obiettivo primario quello di far convivere nel modo migliore i tantissimi interessati a vivere il Parco e farne un punto di eccellenza della Regione e fonte di sviluppo economico”.