Uta, i barracelli si rafforzano: 6 nuovi agenti contro incendi e malviventi

Da oggi Uta si rafforza con 6 nuovi uomini in campo per contrastare gli incendi che fanno parte della compagnia barracellare. Oggi si è svolta la prova pratica a Dolianova dove, muniti dei dispositivi di protezione individuale, hanno contrastato la simulazione di un incendio. In prima linea il comandante Gianni Corsale: “Teniamo alla nostra terra, che pattugliamo costantemente alla ricerca dei furbetti che abbandonano i rifiuti ai landrucoli di polli al

monitoraggio dei corsi d’acqua, e da oggi siamo pronti a dare il nostro contributo nella campagna antincendio”.