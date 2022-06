Allarme a Uta per la scomparsa di un’anziana malata di Alzheimer di 75 anni. Maria Bonaria Anedda, questo il suo nome, è sparita dalla comunità per anziani e casa di riposo Villa Ada, alla periferia del paese. Non si hanno più sue notizie dal pomeriggio. I primi ad aver iniziato le ricerche sono i barracelli del paese. Da poco si sono uniti anche i Vigili del fuoco, si stanno battendo le varie zone di Uta con la speranza di ritrovarla.

La conferma delle ricerche in corso arriva dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari e dal comandante della compagnia barracellare, Alvino Murgia. Anche il sindaco, Giacomo Porcu, è stato informato della scomparsa dell’anziana e si è subito attivato, pubblicando anche un post su Facebook: Maria Bonaria Anedda “si è allontanata da Villa Ada, in via Su Pixinali. ll suo abbigliamento è il seguente: pantalone grigio ferro, maglia blu lato spalle e in fantasia sul davanti.. Chiunque abbia notizie utili chiami i numeri d’emergenza 112-113-115. Grazie per la collaborazione”.

