Ustionato da un petardo in Ogliastra, grave un 29enne - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 01 GEN - Un giovane di 29 anni è rimasto gravemente ustionato dall'esplosione di un grosso petardo, nel primo pomeriggio alla periferia di Tertenia, in Ogliastra.

Immediati i soccorsi dei medici del 118 che hanno trasportato il ferito con l'elisoccorso dell'Areus al centro Grandi Ustioni del Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Il bollettino medico parla di ustioni di secondo e terzo grado in gran parte del corpo, in particolare a gambe, braccia e al torace.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Jerzu che hanno avviato le indagini per accertare il tipo di esplosivo che ha ferito il giovane e la dinamica dell'incidente.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna