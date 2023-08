Ussaramanna, alla guida senza patente per la quarta volta: 36enne denunciato.

I carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno denunciato a Ussaramanna per guida senza patente perché mai conseguita, con reiterazione plurima, un allevatore 36enne di Uras, domiciliato a Genuri, saltuariamente dimorante a Milis e Solarussa, molto noto per precedenti vicende giudiziarie. I militari hanno eseguito un controllo in via Marmilla, dove hanno fermato l’uomo alla guida di un’Alfa Romeo 147, con a bordo altre tre persone, anch’esse note alle forze dell’ordine. L’immediata verifica ha fatto emergere come l’allevatore si trovasse alla guida senza patente, mai conseguita. Si è trattato del quarto episodio di guida senza titolo nell’ultimo biennio. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca e affidato al proprietario, un parente del conducente, che è stato contestualmente contravvenzionato per incauto affidamento del mezzo, per un totale di 400 euro.