Ussana, nasconde in casa oltre 2 kg di marijuana: 25enne arrestato dai carabinieri.

Ieri a Ussana, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Dolianova, con l’ausilio di una pattuglia del Radiomobile dello stesso reparto, sulla base di informazioni raccolte e motivati sospetti sullo spaccio di stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare e al successivo arresto in flagranza di reato, per detenzione finalizzata allo spaccio di un venticinquenne, con precedenti. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente 2027 grammi di marijuana, 34 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e denaro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio, per un totale di 1200 euro. L’arrestato, terminate le necessarie procedure di verbalizzazione, è stato condotto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari dove affronterà il giudizio con rito direttissimo.

L'articolo Ussana, nasconde in casa oltre 2 kg di marijuana: 25enne arrestato dai carabinieri proviene da Casteddu On line.