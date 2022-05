USSANA. Un trentottenne, con precedenti denunce a carico, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Dolianova con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo mentre a bordo del suo furgone transitava nella via Roma a Ussana è stato fermato ad un posto di blocco istituito dai militari nell’ambito di un servizio di controllo della circolazione.

I carabinieri all’interno del veicolo hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina del peso complessivo di 2,3 grammi contenute in un barattolo di metallo. L’uomo è stato, inoltre, trovato in possesso di 640 euro in banconote di piccolo taglio, somma che i militari presumono sia provento dell’attività di spaccio.

I carabinieri, successivamente hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo, nel corso della perquisizione domiciliare, una spatola metallica con residui di cocaina che si presume sia stata utilizzata per il taglio e il frazionamento della sostanza stupefacente e 13.650 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Il trentottenne al termine delle formalità di rito è stato tradotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari, dove ha trascorso la notte, in attesa dell’udienza di convalida. (Gian Carlo Bulla)