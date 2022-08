Alessandro Usai

In conclusione, secondo Usai, “paradossalmente questo accordo è peggiorativo di quanto previsto dall’Accordo integrativo regionale del 2010, che prevedeva criteri simili ma non contemporaneamente. La proposta di Fimmg Oristano, che in comitato aziendale aveva indicato come sedi disagiatissime i comuni sotto i 500 abitanti, aveva lo scopo di far andare i medici dove non vuole andare nessuno, e sarebbe costata un milione e 600 mila euro. La Regione ora vuole stanziare due milioni, ma non riuscirà a spenderli, con i criteri indicati. L’accordo sottoscritto nei giorni scorsi dovrà essere ratificato dal Consiglio regionale, speriamo che in quel passaggio si adottino i correttivi necessari a renderlo applicabile anche nell’Oristanese”.

