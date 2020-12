Usa:Pompeo valuta inserimento Cuba fra paesi sponsor terrore

Nyt,complicherebbe sforzo Biden per allentare pressione su Paese

La bozza di proposta è stata messa a punto e, a tre settimane dal giuramento di Joe Biden, Pompeo deve decidere se firmarla o meno. Non è chiaro come Pompeo intende muoversi ma i democratici sono convinti che l'amministrazione Trump voglia usare gli ultimi scampoli di presidenza per rendere più difficile a Biden capovolgere le mosse di politica estera dell'amministrazione Trump. (ANSA).

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Il segretario di Stato Mike Pompeo sta valutando l'idea di inserire Cuba nella lista degli Stati sponsor del terrorismo. Una mossa dell'ultima ora che, riporta il New York Times, complicherebbe i piani dell'amministrazione Biden di allentare la pressione americana su L'Avana.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

