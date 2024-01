Urta un cordolo con l’auto, sbanda e invade la corsia opposta: una ragazza all’ospedale

Arzachena

Incidente intorno alle 6 del mattino

Alla guida di una Mini, è andata a sbattere contro il cordolo che delimita la carreggiata, ha sbandato e ha invaso la corsia opposta. L’automobilista, una giovane, è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale di Olbia da un’ambulanza del 118.

L’incidente si è verificato stamane intorno alle 6 lungo la Statale 125, tra Olbia e Arzachena.

La polizia stradale è intervenuta per i rilievi e per fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Arzachena, chiamati a mettere in sicurezza quel tratto di strada e anche l’auto, prima della rimozione.

Sabato, 20 gennaio 2024

