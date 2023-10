Urla e musica a palla, notte insonne per i residenti di Villanova: "Banda di balordi scatenati a Terrapieno"

Musica a tutto volume sino alle due, urla e bottiglie di birra e alcolici a contorno. Ennesima notte insonne per tanti residenti del rione di Villanova, soprattutto quelli che vivono vicino al Terrapieno. Una prova che dimostra che la malamovida non c’è solo nei weekend ma anche durante la settimana. C’è chi, esasperato, ha realizzato un video e l’ha spedito alla nostra redazione: “Una banda di giovani cafoni, indisturbati, hanno deciso che di sentirsi in diritto di fare una festa notturna in piazza e di tenere sveglio un intero quartiere con musica diffusa da casse, urla e schiamazzi a più non posso, facendo tintinnare decine e decine di bottiglie di vetro”, scrive un’abitante di Villanova, Francesca Dore.

Urla e musica, quindi, sino alle due di notte, in un party illegale a cielo aperto che non ha fatto chiudere occhio a molte persone.