Urgenze e traumi pazienti oncologici, formazione per i medici - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 14 OTT - "Selected topics in emergenza urgenza: il trauma e il paziente oncologico in emergenza" è il tema del congresso organizzato dalle Rediologie dell'Aou di Sassari con la Scuola di specializzazione in Diagnostica per immagini e Radiologia interventistica dell'Università, che si svolgerà il 19 e 20 ottobre nella sala conferenza dell'hotel Grazia Deledda, a Sassari. L'incontro si svilupperà in due eventi che saranno accreditati separatamente per permettere una frequenza distinta secondo l'estrazione professionale dei medici.

La parte del trauma si svolgerà il 19 ottobre e avrà la durata di otto ore, mentre quella sul paziente oncologico in urgenza, in programma per il 20 ottobre, durerà sette ore.

"Da anni assistiamo a una crescita esponenziale della richiesta di prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime di emergenza-urgenza nelle 24 ore con un carico di lavoro per le Unità operative di radiodiagnostica e radiologia interventistica sempre più orientato all'alta complessità", spiega Stefano Profili, direttore del Dipartimento farmaco e diagnostica dell'Aou di Sassari e coordinatore scientifico del congresso.

L'incontro raccoglie la sfida rappresentata dalla necessità di mantenere la resa diagnostica e terapeutica continuamente allineata ai migliori standard attraverso l'aggiornamento professionale, l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature e la messa a punto di percorsi assistenziali dedicati. La prima sessione del congresso tratterà il trauma osteoarticolare in Pronto soccorso, un importante problema di salute pubblica vista la crescente incidenza (circa 4 casi all'anno su cento abitanti) e i correlati costi, anche sociali. Nella sessione pomeridiana della prima giornata, si affronterà il tema del trauma toracico maggiore che è gravato da una elevata mortalità tempo dipendente. La patologia neoplastica in urgenza sarà infine il tema della seconda giornata. L'incontro è destinato a 100 partecipanti appartenenti alle diverse specializzazioni mediche interessate. Per ciascuna giornata formativa è necessario iscriversi sul sito www.mcrelazionipubbliche.it. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna