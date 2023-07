Uras: un successo il campo scuola per imparare a difendere l’ambiente – Le foto

Uras

L’iniziativa “Anch’io sono la Protezione Civile” ha coinvolto i ragazzi con tante attività

Cinque giornate all’insegna del rispetto e della scoperta della natura per venti ragazzi tra gli 11 e i 12 anni, che dal 3 al 7 luglio si sono ritrovati nella pineta Thamis di Uras per partecipare al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dalla Montearci Uras.

“È un progetto promosso dal Dipartimento della Protezione civile nazionale al quale abbiamo deciso di aderire per la prima volta, per promuovere a pieno la sensibilizzazione della salvaguardia ambientale”, ha spiegato la presidente dell’associazione, Patrizia Siddi. “Abbiamo allestito un vero e proprio campo con le nostre tende nella pineta locale: qui i ragazzi hanno vissuto l’esperienza del campeggio, dormendo nella natura, con tante attività dedicate alle operazioni della Protezione Civile, all’educazione ambientale e alla legalità”.

Sono state cinque giornate molto impegnative, con le mattine dedicate a tante lezioni pratiche. “Il primo giorno abbiamo esplorato tutti insieme l’area e abbiamo montato una delle tende con i ragazzi, per far vivere loro l’esperienza. L’indomani il sindaco Samuele Fenu ci ha raggiunti con i carabinieri e la polizia locale per illustrare il piano comunale di Protezione Civile. Il giorno dopo noi volontari abbiamo spiegato le regole per la prevenzione incendi, mostrando le attrezzature”, ha continuato Siddi. “Il quarto giorno la Polizia ha portato sul posto i cani della squadra cinofila e le moto d’acqua, per poi chiudere lezioni l’indomani con i colleghi della Protezione Civile di Riola, che hanno illustrato il funzionamento delle radio”.

Di pomeriggio in po’ di svago con attività ludiche di approfondimento sui temi trattati la mattina. “I ragazzi sono stati davvero molto partecipi e interessati, dimostrando con le risposte alle nostre domande di aver compreso a pieno tutto ciò che è stato loro spiegato. Al termine del campo scuola hanno ricevuto un bel diploma”, ha concluso la presidente. “È stata davvero una bella esperienza, seppur impegnativa e stancante. Non è mancato il sostegno dell’Amministrazione comunale e delle associazioni locali, che ci sono state vicine in tanti modi, anche con qualche torta a sorpresa, tra l’entusiasmo generale”.