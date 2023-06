Uras: tanti auguri a Giovanna Casu, che ha raggiunto i 102 anni!

Compleanno Festa in famiglia e omaggi dall'Amministrazione comunale

L'ultracentenaria Giovanna Casu

Uras

Festa in famiglia e omaggi dall’Amministrazione comunale

La comunità di Uras è in festa per il grande traguardo raggiunto da una concittadina: il 24 giugno Giovanna Casu ha spento ben 102 candeline.

Originaria di Uras, Tzia Giovanna, come è affettuosamente conosciuta in paese, ha tre figli in vita, una decina di nipoti e anche numerosi pronipoti. “È una signora spettacolare”, ha commentato il sindaco Samuele Fenu. “La sua lucidità e simpatia la rendono una persona ricca di vitalità. Abbiamo deciso di girare un video con lei per farla conoscere anche alle generazioni future: i centenari sono un grande patrimonio per il paese”.

In occasione del compleanno, una delegazione di amministratori ha fatto visita all’ultracentenaria per consegnarle un mazzo di fiori decorato con il nastro tricolore e una pergamena ricordo. Giovanna Casu ha avuto anche l’occasione di indossare la fascia tricolore.

La visita degli amministratori a casa di Giovanna Casu

Ma la signora Casu non è l’unica a Uras ad aver superato i 100 anni. “Oltre a lei, ne abbiamo altri due. Una compirà 102 anni a novembre di quest’anno e l’altro ne ha compiuti 104 a marzo”, ricorda il sindaco. “Abbiamo poi un’urese – che però ormai vive con la sua famiglia in un altro paese – che questo ottobre diventerà centenaria”.

Martedì, 27 giugno 2023

commenta