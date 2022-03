Uras

Il gruppo si chiamerà “Uniti e forti per Uras”

Sarà l’ingegnere Samuele Fenu a guidare la lista civica “Uniti e forti per Uras” che si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

“La lista ‘Uniti e forti per Uras’ che si presenterà all’ormai prossimo rinnovo del Consiglio comunale”, si legge in una nota firmata dalla formazione civica, “rappresenta una compagine di giovani e meno giovani volenterosi e appassionati uresi, di varie estrazioni sociali ed esperienze professionali diverse, legati però da un obiettivo comune: mettere al centro il cittadino e rilanciare in modo concreto e determinato l’azione amministrativa comunale con il fine di far crescere la comunità”.

“Uniti e Forti per Uras” si propone come “un gruppo fuori dagli schemi e dalle vecchie visioni di partito”. “Con la nostra azione quotidiana e il nostro lavoro in prima linea”, prosegue la nota, “ci prefiggiamo di dare riscontri tangibili alle richieste di tutti i cittadini, che scoraggiati da un lungo periodo di difficoltà, troveranno nella nostra amministrazione la vicinanza delle istituzioni, troppo spesso assenti anche e soprattutto ai livelli locali”.

“Il nostro fare è stato caratterizzato, anche in questa fase costitutiva, da un costante dialogo e confronto con chi rappresenta le istituzioni ai vari livelli nel nostro territorio”, prosegue il gruppo civico. “Abbiamo incontrato in primis il deputato di Uras Luciano Cadeddu, ci siamo confrontati anche con il consigliere regionale Emanuele Cera, dal quale abbiamo assunto significativi e importanti spunti, anche in funzione della sua lunga esperienza da sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano”.

“Il nostro”, scrivono, “è un dialogo continuo e aperto a tutti quelli che, a qualsiasi titolo e in qualunque forma, vogliano contribuire al rilancio e alla rivalsa del nostro amato paese. La lista ‘Uniti e forti per Uras’ è pressoché chiusa, il gruppo ha deciso di indicare come capolista Samuele Fenu, ingegnere, con esperienza professionale e collaborazione con i Comuni”.

La lista civica mira inoltre a promuovere una campagna elettorale “improntata sul dibattito e confronto continuo”. “Stiamo lavorando alla stesura di un programma che sia ricco ma allo stesso tempo reale e condivisibile”, conclude la nota, “e che abbia la capacità di valorizzare le tante specificità che il nostro paese possiede e sostenere e mettere finalmente in rilievo tutte le attività insediate. Lo vogliamo fare con un confronto e una apertura all’intero territorio del Terralbese. Uras non deve continuare a essere il fanalino di coda del territorio”.

Mercoledì, 23 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.