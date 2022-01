Uras

Nel paese da settembre non c’è più neanche la guardia medica, “temporaneamente”



Nel giro di poche settimane Uras potrebbe rimanere priva di medici di famiglia. In queste ore si attende l’esito del bando per la sostituzione temporanea di uno dei due medici di base del paese, il dottor Filippo Dentoni, in congedo dallo scorso sabato.

I termini dell’avviso pubblicato dall’Asl di Oristano sono scaduti alle 10 di ieri mattina e ancora non è stato reso noto se siano pervenute agli uffici dell’Azienda sanitaria candidature per l’incarico, valido per 12 mesi e comunque fino all’individuazione di un nuovo medico titolare.

L’altro medico di base, la dottoressa Maria Giovanna Cotza, lascerà l’incarico a fine mese e dal 1° febbraio sarà in servizio a Sanluri.

Se non dovessero arrivare novità confortanti dall’Asl, Uras perderebbe quindi in meno di un mese i suoi due medici di base. Una situazione che preoccupa la sindaca Anna Maria Dore e i residenti.

“Nel nostro paese ci sono tanti anziani che non possono spostarsi e hanno necessità di ricette per farmaci salvavita”, denuncia Dore, “non possiamo rimanere senza medici di famiglia”.

Tra l’altro, da alcuni mesi a Uras non c’è più nemmeno la guardia medica. Il servizio, come segnala ancora il sito dell’Asl di Oristano, è stato “temporaneamente sospeso” il 1° settembre 2021. I residenti che hanno necessità della guardia medica devono quindi salire in macchina e andare a Terralba.

“Migliaia di pazienti senza medico di base e senza guardia medica”, denuncia un residente di Uras, “molte persone anziane debilitate non possono avere alcun supporto medico e per avere le ricette per alcuni farmaci salvavita devono pagare altri medici, sperando siano gentili e la possano fare. Una situazione insostenibile”.

Giovedì, 13 gennaio 2022

