Uras premia il suo campione mondiale di ballo latino americano Matteo Steri

Uras

Un riconoscimento da tutta la comunità

Un riconoscimento da tutta la comunità per i suoi grandi successi: questa sera il campione del mondo under 16 di ballo latino americano per la categoria “Open jive” del Solo World Championship Matteo Steri è stato premiato a Uras dal sindaco Samuele Fenu e dal vicesindaco Albero Cera.

“Sono molto contento di consegnare questi riconoscimenti ai nostri concittadini che si distinguono a livello sportivo, il lavoro dell’Amministrazione nella promozione allo Sport è sempre di primo livello”, ha commentato il sindaco Samuele Fenu.

Un talento, quello per il ballo, coltivato da Matteo Steri sin da piccolo. “Già dall’età di tre o quattro anni di vita era ben chiaro che il ballo fosse la sua passione: quando si organizzavano delle serate per bambini lui si distingueva, primeggiando e dimostrando quanto fosse portato per questo sport. Ha sempre potuto contare su una famiglia fantastica che lo sostiene in tutto e per tutto, supportandolo per raggiungere i suoi obiettivi e realizzare il suo sogno nel ballo”, ha spiegato il vicesindaco e assessore allo sport Alberto Cera.

“Come Amministrazione stiamo promuovendo tutti gli sport, tra i quali figura come ultimo della lista il pattinaggio su rotelle”, ha continuato Cera. “La mia intenzione come assessore allo sport è quella di coprire le fasce d’età da 0 a 30 anni, impegnandole in varie discipline. Con il progetto Nuove Energie includeremo la fascia over 65 con la ginnastica dolce, lo yoga e vari laboratori”.