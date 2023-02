Uras, oltre la disabilità e verso il mondo del lavoro con il progetto Mensas

Uras

Un gruppo di ragazzi ha avviato un tirocinio in aziende agricole della Marmilla e del Terralbese

Un’opportunità per avvicinarsi all’agricoltura per tanti ragazzi impegnati nel progetto Mensas – Mens sana in agricoltura sociale, tra fiori, api, olivi e ortaggi. Promosso dalla cooperativa sociale “Bruna” di Uras, in collaborazione con il Centro di salute mentale di Ales- Terralba, il progetto Mensas è inserito nel bando Includis 2021 del Plus Ales-Terralba (con a capo il Comune di Mogoro): un programma della Regione Sardegna finanziato dal Fondo sociale europeo, per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

“I ragazzi hanno iniziato il loro tirocinio presso delle aziende del territorio a dicembre”, ha spiegato la presidente della cooperativa, Francesca Casciu. “Le attività proposte favoriscono lo sviluppo della manualità e il contatto con la terra secondo i ritmi della natura. Soprattutto in Sardegna, l’approccio all’agricoltura è una delle politiche attive più importanti”.