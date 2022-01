Uras, la sindaca alla ricerca di un medico di base. “Bloccheremo la 131, l’Asl non ci aiuta”

Uras Anna Maria Dore guida la protesta: “Anche tanti anziani abbandonati, impossibile vaccinarli a casa” “Per caso conosci un medico disposto a venire a lavorare a Uras?”. La sindaca Anna Maria Dore ormai lo chiede a tutte le persone e ai colleghi sindaci che incontra. Si è arrivati a questo punto perché in paese il servizio di medicina generale è assente. Manca anche la guardia medica (dal 1° di settembre) e nessun medico, al momento, è disposto a prender servizio. Il medico che avrebbe dovuto sostituire temporaneamente a Uras il dottor Filippo Dentoni, in congedo dall’8 gennaio, ha rinunciato all’incarico. Il sostituto era stato individuato tramite un bando pubblicato dalla Asl. Dopo l’iniziale notizia dell’affidamento dell’incarico – che avrebbe avuto una durata di 12 mesi e comunque fino all’individuazione di un nuovo medico titolare – il 14 gennaio il medico però ha fatto dietrofront. Nessuna speranza neanche da parte dell’altro medico di base, la dottoressa Maria Giovanna Cotza, che dal 1° febbraio sarà in servizio a Sanluri. Come fare allora? La soluzione non si vede, nessun aggiornamento da parte dell’Asl. Chiaro che la preoccupazione e la rabbia fra la popolazione aumentino. Si è arrivati ai ferri corti e non resta che protestare, farsi sentire e attirare l’attenzione di tutti. “Una cosa è sicura, ho sentito tanti concittadini che insieme a me vogliono manifestare pacificamente il disagio per questa drammatica situazione. E io sono pronta a tutto pur di fare sentire la voce della comunità”, dice la sindaca Anna Maria Dore. “Ci stiamo preparando a manifestare, in maniera pacifica s’intende, ma organizzata. Dopo che avremo ottenuto tutte le autorizzazioni, occuperemo la Statale 131, probabilmente su entrambe le carreggiate. Forse questo è l’unico modo concreto per farci sentire”. A quanto pare non ci sono altre soluzioni per venire incontro a ben 2.800 persone che al momento, a Uras, sono senza medico e senza assistenza: compresi molti anziani costretti a letto e diversi malati di tumore, oltre ai pazienti “ordinari” che hanno bisogno di assistenza, ricette o certificazioni. “Ottocento di queste persone sono anziani”, specifica la sindaca Dore, “molti di loro sono addirittura senza la terza dose di vaccino anti-Covid perché, oltre a tutti i disagi che l’assenza del servizio di medicina di base comporta, si aggiunge anche un’altra grave questione: si sono interrotte le vaccinazioni a domicilio. È impensabile per molti di questi anziani, tra cui diversi ultraottantenni e i quattro centenari del paese, fare tre ore di fila per vaccinarsi a Terralba o a San Gavino”.

Anna Maria Dore

Se è vero che la Asl sta cercando una soluzione ai guai dell'intero servizio di medicina generale ad Uras, i risultati non sono ancora visibili, e tutto tace. "Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione sulla sostituzione del medico di base", dice la prima cittadina. "Mi sto muovendo in tutti i modi possibili, immaginabili ed inimmaginabili per cercare un medico disposto a venire ad Uras. Sto facendo anche ciò che non mi compete, perché spetta alla Asl cercare un medico e non al sindaco, ma importa poco, io continuo nella mia ricerca". "Il problema", aggiunge Anna Maria Dore, "è che purtroppo la Asl non ci dà soluzioni. Io stessa sono senza medico. A chi mi dice ho una ricetta da fare con urgenza rispondo vai dalla guardia medica, perché la Asl mi ha riferito che avevano aumentato i ricettari della guardia medica di Terralba: se c'è necessità ci si può rivolgere li. Ma tutto il resto? Impegnative, visite domiciliari, malattie? Mi è stato detto: 'signor sindaco, i suoi cittadini se hanno urgenza possono cambiarsi con un medico del circondario'. Bene, peccato che i medici del circondario ormai abbiano tutti il massimo dei pazienti . E qualcuno a breve andrà in pensione". Anche il suggerimento di rivolgersi all'ambulatorio di Terralba è insostenibile. "Quella guarda medica sta facendo l'impossibile, con numeri altissimi", conclude Anna Maria Dore. "Non dimentichiamo che anche a San Nicolò d'Arcidano manca la guardia medica, quindi il bacino di utenza per Terralba è aumentato, fino a coprire le oltre 15mila persone. Di che cosa stiamo parlando?". Sabato, 29 gennaio 2022

