Uras

Per diversi anni ha lavorato alla stazione ferroviaria di Oristano

Uras si è riunita in festa in occasione dei 101 anni di Giovanna Casu. Un appuntamento tanto gradito che ha visto un’ampia partecipazione da parte degli uresi. La stessa festeggiata ha accolto gli invitati con il sorriso sulla porta di casa del figlio, dove vive da qualche anno.

Un sorriso che non è scomparso nemmeno quando ha ricordato i momenti più difficili della sua vita, i numerosi sacrifici che ha dovuto affrontare dopo la morte prematura del marito, come crescere quattro figli da sola e viaggiare ogni giorno a Oristano, dove ha lavorato alla stazione ferroviaria come addetta alle pulizie.

“I miei figli sono uniti, l’importante è questo” ha detto, emozionata della bella sorpresa che le hanno organizzato i suoi figli Vincenzo, Clara e Antonio. “Non credevo di arrivare a così tanto, a 101 anni!”, ha detto poi, entusiasta del traguardo raggiunto.

“In questi anni, Uras è cambiata in bene. Ora i giovani hanno più libertà come uscire la notte, a noi invece ci era permesso soltanto di lavorare e di uscire poco durante il giorno”, ha raccontato Giovanna Casu.

“Ho lavorato in campagna fin da bambina, una volta terminata la scuola. Per sei anni ho lavorato come donna di servizio in una casa, dove raccoglievo anche il grano. Prima non c’era l’assicurazione, non c’erano tutele”, ha proseguito la centenaria.

Nel tempo libero la signora si dà ancora da fare: “Mi riposo, leggo un po’, vengo coccolata dai miei nipoti e bisnipoti”, ha fatto sapere.

Alla festa non è mancata la visita dell’amministrazione comunale, con il sindaco Samuele Fenu e il folto gruppo di maggioranza del consiglio, che le hanno consegnato una pergamena e un mazzo di fiori. Anche il parroco di Uras, don Tullio Ruggeri, ha raggiunto la centenaria per un breve saluto.