Uras festeggia i 104 anni di Dario Casciu, nonno e memoria storica del paese

Grande festa a Uras per i 104 anni compiuti da Dario Casciu, ormai considerato a tutti gli effetti il nonno del paese. “Il signor Casciu è un’autentica memoria storica per Uras”, ha spiegato il vicesindaco Alberto Cera. “È l’autore di migliaia di scatti sulla storia del paese”.

Ieri è stata una giornata all’insegna dei festeggiamenti per il signor Casciu, che ha accolto in casa una delegazione di amministratori comunali: con il sindaco Samuele Fenu c’erano gli assessori Rita Piras, Luca Schirru e Paolo Porru e il consigliere Davide Cancedda, ai quali si è unito poi anche il vicesindaco.

“Il signor Casciu era molto contento sia per il suo traguardo che per la nostra visita. Gli abbiamo donato dei dolci e una pergamena per commemorare l’evento”, ha concluso il vicesindaco. “La visita è stata anche l’occasione per ascoltare alcuni suoi racconti sul paese e sulla sua lunga vita”.

Martedì, 7 marzo 20230