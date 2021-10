Uras festeggia i 101 anni di tzia Maria Giuseppa Matta

Uras Gli auguri della sindaca a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza

Una giornata speciale quella di ieri a Uras: il paese ha festeggiato un’altra centenaria, tzia Maria Giuseppa Matta. Originaria di Cabras, ma da tempo adottata da Uras, la signora Matta ha compiuto ben 101 anni. Al momento è l’abitante più anziana in paese. Le ha fatto gli auguri dal vivo ieri, in tarda mattinata, la sindaca Anna Maria Dore, che a nome dell’amministrazione comunale ma anche della cittadinanza le ha consegnato una pergamena commemorativa e un’orchidea in regalo. Insieme alla festeggiata, era presente anche sua figlia Roberta, emozionata per l’importante traguardo raggiunto dalla madre. “È stato un bel momento”, dice Anna Maria Dore, “tzia Maria Giuseppa per quanto impossibilitata a parlare ci ha regalato tanti sorrisi, facendoci capire quanto fosse emozionata. Per lei i nostri più cari auguri da parte di tutto il paese: ad attrusu annusu mellusu“. Venerdì, 15 ottobre 2021

Fonte: Link Oristano