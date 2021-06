Uomo alterato al volante dell’auto semina il panico: donna ferita

Non solo a Oristano, anche a Bosa ieri sera si sono vissuti attimi di autentico terrore per un automobilista che, in condizioni evidentemente piuttosto precarie, ha seminato il panico. Con la sua auto di colore nero, poco dopo le 20, in via Mannu ha rischiato di investire alcuni passanti. Poi si è schiantato contro un’auto che proveniva in senso opposto a bordo della quale viaggiavano una donna e la sua bambina di due anni. L’uomo , però, non si è fermato, imboccando una stradina secondaria, sbandando e urtando altre auto in sosta. Alle fine ha arrestato la sua corsa ed è stato bloccato da alcuni passanti che, a quanto si è appreso, gli hanno sottratto le chiavi dell’auto, per evitare il peggio.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e due ambulanze.

La donna che ha visto speronare la sua auto è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Oristano. Ha riportato un trauma cervicale e lombare ed è stata dimessa oggi.

La sua bambina fortunatamente non si è fatta male.

La seconda ambulanza, invece, ha trasportato l’uomo, sessantenne, protagonista del grave episodio, all’ospedale di Bosa, dov’è stato sottoposto agli accertamenti del caso. E’ apparso subito in uno stato piuttosto alterato. A quanto si è appreso ha seri problemi di salute.

La sorte ha voluto che l’episodio sia avvenuto poco prima di quello registrato sempre ieri sera, ma a Oristano, nel quartiere di Torangius, dove un giovane alla guida di un monovolume, a grande velocità, ugualmente ha seminato il panico, urtando diverse auto e finendo la sua corsa contro un muretto.

