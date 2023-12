Uomini e Donne, l'avvocato di Cagliari strega Barbara: "Bello e intuitivo, abbiamo mangiato al centro commerciale"

Federico Castello, l’avvocato divorzista di Cagliari di 46 anni è sempre più protagonista all’interno di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Il suo corteggiamento va avanti ed è lei, Barbara, la “dama”, a fargli i complimenti e a mostrarsi stregata da lui: “È bello, intuitivo e affascinante”. I due si sono incontrati lontano dalle telecamere e hanno pranzato insieme: “Al centro commerciale vicino al suo hotel”, confessa Federico. Niente baci, solo un primo approccio e una conoscenza che cresce col tempo: “Sembravamo una coppia consumata, abbiamo provato i divani insieme a abbiamo gli stessi gusti, anche sulla scelta del tavolino dove mangiare, lontano dai bagni e dalla tv”. Lei torna sull’argomento barba: “L’ho toccata, vediamo col tempo”. Il suo obbiettivo è che lui se la tagli: “Federico è una delle persone più intuitive, perspicaci, intelligenti e ironiche che abbia conosciuto nella vita. Abbiamo parlato ma per me la barba è un limite enorme”. Lui sorride e ricambia: “È vera l’idea che ho di lei, una donna interessante molto schermata, si vede che ha avuto belle esperienze e ne è uscita rafforzata, sa quello che vuole ma non sa mangiare i tacos”. E la “dama” conferma: “Mi sono sbrodolata tutta”. Poi ancora elogi: “Federico sa muoversi, è affascinate e ho scoperto che sua sorella vive a 15 chilometri da me, la distanza non è un limite e poi guadagna bene”.

“Le ho mostrato la dichiarazione dei redditi”. E conferma: “Sì, la distanza non è un problema, con un aereo dalla Sardegna in un’ora e quaranta minuti sono da lei”. I due continueranno a frequentarsi, quindi. E chissà se, alla fine, scoppierà davvero l’amore o se rimarrà, magari, una bella amicizia.