Un’opportunità di lavoro a Cuglieri

Commercio Contratto a tempo determinato

Cuglieri

Contratto a tempo determinato

Un’offerta di lavoro a Cuglieri nel settore commerciale, con un contratto a tempo determinato.

Per un’attività con sede a S’Archittu si ricerca un/a commesso/a per vendite al minuto presso un’edicola che tratta anche articoli per il mare e abbigliamento.

La persona selezionata si dovrà occupare di assistere, consigliare e servire la clientela nel processo di acquisto, preparare la merce per la vendita, organizzare l’esposizione della merce, curare il rifornimento degli scaffali, gestire la cassa e le diverse modalità di pagamento.

È richiesta esperienza pregressa nella mansione di almeno sei mesi, preferibilmente nella vendita di abbigliamento.

Tempo fino al 19 giugno per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità spiegate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Sabato, 27 maggio 2023

