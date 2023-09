Un’offerta di lavoro da una cooperativa sociale agricola. Possibilità di stabilizzazione

Santa Giusta

Ancora pochi giorni per inoltrare la propria candidatura

Una cooperativa sociale con sede a Santa Giusta, operante nel settore dell’agricoltura sociale e del recupero di soggetti svantaggiati, è alla ricerca di un agronomo conduttore di azienda agricola specializzato nella coltivazione in serra e in campo aperto. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

La figura si occuperà della gestione dei processi aziendali gestionali e produttivi, lo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento dei processi di produzione, nel rispetto degli indirizzi di produzione e delle risorse disponibili. Operando nel contesto di una fattoria sociale, il neoassunto dovrà coinvolgere gli utenti nelle attività, relazionandosi con loro e collaborando con l’educatore.

Avrà inoltre la responsabilità del controllo della qualità delle colture, dei trattamenti alle piante, tra i quali quelli fitosanitari, antiparassitari, anticrittogamici, la concimazione del terreno, l’irrigazione dei campi, la preparazione del suolo per la coltura; l’esecuzione dei lavori di cura sulle piante; il mantenimento delle condizioni ambientali del vivaio e della serra.

Tra i requisiti richiesti delle competenze in materia di legislazione fiscale tributaria, amministrazione, sicurezza del lavoro, organizzazione di impresa, gestione sostenibile delle risorse e sulla commercializzazione e promozione delle attività connesse al settore agricolo in cui opera la azienda.

Si richiede inoltre il possesso della patente B, di un mezzo proprio, del diploma di laurea in agraria o del diploma d’istituto agrario, e di una pregressa esperienza e specializzazione nella coltivazione in serra e in campo aperto. Saranno titoli preferenziali le precedenti esperienza nella conduzione di un’azienda.

L’azienda offre un contratto full time con turni di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e poi dalle 15 alle 18, e il sabato mattina dalle 8 alle 13.

C’è tempo fino al 28 settembre per inoltrare la propria candidatura attraverso l’area riservata del sito di Sardegna Lavoro seguendo le modalità descritte del seguente link . È possibile leggere l’annuncio di lavoro completo cliccando qui .

Venerdì, 22 settembre 2023