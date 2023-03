Uno spartitraffico sulla strada della morte fra Carbonia e Villamassargia

Spartitraffico in arrivo nella strada della morte: specialmente il tratto Carbonia Villamassargia della SP2, teatro di numerosi incidenti mortali, sarà oggetto di urgenti interventi al fine di mettere in sicurezza l’arteria. Tante le croci che si contano lungo la provinciale che collega il basso Sulcis con l’area vasta del cagliaritano: le ultime due segnano la tragica scomparsa del 24enne Federico Pinna, di San Sperate, che era alla guida di una Renault Clio, e il 25enne Nicola Medda, di Sant’Antioco, che era alla guida di una Fiat Idea, il 23 febbraio. Infinite le lacrime versate per queste due ennesime vittime della strada come le richieste da parte degli amministratori locali che, da tempo, chiedono specifici interventi. Oggi la svolta: un tavolo convocato d’urgenza in Regione ( https://www.castedduonline.it/strada-uta-portoscuso-un-vertice-in-regione-soldi-straordinari-per-metterla-in-sicurezza ) e la promessa di lavori imminenti. Le reazioni: “Finalmente siamo stati ascoltati” comunica il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci. “Mi fa piacere, dunque, che l’Assessore abbia assicurato che fornirà tutte le risorse necessarie per eseguire le opere indispensabili per metterla in sicurezza, compreso il posizionamento del tanto atteso spartitraffico.

A fine mese è previsto un nuovo incontro dove la provincia illustrerà il piano di azione che, siamo certi, questa volta si tradurrà in atti concreti”.