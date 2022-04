Guspini

Dopo un controllo dei carabinieri sui dati degli ospiti registrati

Il padre era ricercato, in base a un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’appello di Bari, dopo una condanna per diversi reati. Il figlio era stato espulso dall’Italia nel 2017 con un provvedimento della Questura di Milano, e non avrebbe dovuto essere qui.

È finito con due arresti il soggiorno di due Rom originari della Campania in un bed and breakfast di Guspini.

L’inserimento dei loro nomi nella banca dati del sistema alberghiero ha fatto scattare una segnalazione e i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Villacidro, con i colleghi di Arbus e di Sardara, sono intervenuti per un controllo.

Il giovane (24 anni) ha mostrato un documento d’identità chiaramente falsificato, è stato arrestato ed ha trascorso la notte in una delle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

Suo padre (47 anni), che divideva la camera con lui, era registrato nella banca dati del sistema giudiziario per le condanne da scontare: dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Uta.

Martedì 19 aprile 2022