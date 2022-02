Olbia

Doppia operazione dei carabinieri in Gallura

Doppio arresto in Gallura in due distinte operazioni antidroga dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che hanno portato al sequestro di 65 grammi di cocaina e 23 chilogrammi di marijuana.

Ieri sono finiti ai domiciliari un ventiseienne e un sessantenne, entrambi con precedenti.

Il più giovane, da tempo finito nel mirino dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, è stato sorpreso a Pittulongu, dove aveva preso in affitto un piccolo appartamento. All’interno dell’abitazione sono stati trovati un involucro di plastica con 65 grammi di cocaina e 900 euro in contanti, di provenienza non spiegata. I militari hanno trovato anche materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

Ben 23 chilogrammi di marijuana sono invece stati trovati nell’abitazione del sessantenne, in un’operazione dei carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo. Insospettiti da alcuni atteggiamenti dell’uomo, i militari si sono presentati a casa sua per effettuare un controllo sulla presenza di armi.

Durante la perquisizione invece è stato trovato un grosso quantitativo di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in un grosso sacco nero all’interno di un armadio. La marijuana era divisa in sacchetti da un chilo ciascuno, chiusi ermeticamente e pronti allo smercio. I militari hanno poi trovato una bilancia, alcuni setacci e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La cocaina, la marijuana e il denaro rinvenuto nelle due abitazioni sono stati sequestrati. Dopo le formalità di rito, le due persone sono stati riportate nelle rispettive abitazioni. Ora sono ai domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania e in attesa dell’udienza di convalida.

