(ANSA) - SASSARI, 08 LUG - L'Università di Sassari arricchisce l'offerta formativa e lancia un nuovo corso di laurea, oltre a riattivarne altri tre dopo un anno di sospensione delle immatricolazioni. Diventano così complessivamente 62 i corsi di studio: 34 lauree triennali, 22 magistrali e 6 magistrali a ciclo unico, 36 ad accesso libero e 26 ad accesso programmato.

Le novità rispetto allo scorso anno sono state presentate dal rettore Gavino Mariotti, che ha annunciato "l'attivazione del corso triennale in Design e la riattivazione dei corsi in Ostetricia, in Ingegneria industriale e in Scienze infermieristiche e ostetriche". Sono sette i corsi di laurea internazionali, di cui due interamente in lingua inglese: "Wildlife management, conservation and control" e "Innovation Management for sustainable tourism". Le attività didattiche si svolgono nelle sedi dell'ateneo a Sassari, Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano. Le lezioni saranno nuovamente in presenza nelle aule, con riaperture degli spazi in totale sicurezza, nel rispetto delle distanze minime e con accorgimenti utili a evitare gli assembramenti. Nel contempo, sarà garantita la fruizione anche da remoto delle attività didattiche.

Per quanto riguarda i corsi ad accesso programmato nazionale di Medicina e Odontoiatria valgono scadenze diverse. Entro le 15 del 22 luglio su www.universitaly.it ed entro il 25 luglio sul sito Uniss, per 139 posti in Medicina e Chirurgia (più 4 posti riservati a cittadini non Ue residenti all'estero) e 30 in Odontoiatria e protesi dentaria (più 3 riservati a cittadini non Ue residenti all'estero). Per entrambi il test nazionale è previsto per il giorno 6 settembre. Anche per Veterinaria la scadenza è il 22 luglio alle 15 su www.universitaly.it e entro il 25 luglio sul sito Uniss: disponibili 50 (più n. 6 posti riservati ai candidati non Ue residenti all'estero). Il test nazionale è previsto per l'8 settembre.

Per Scienze dell'architettura e del progetto la scadenza è il 18 luglio alle 12 sul sito www.uniss.it, con test il 27 luglio, per 70 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari.

Il test nazionale per i corsi relativi alle Professioni Sanitarie si terrà invece il 15 settembre (a breve, sul sito www.uniss.it saranno pubblicati bandi e scadenze): 150 Infermieristica; 22 Ostetricia; 22 Logopedia; 35 Fisioterapia; 35 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; 30 Tecniche di laboratorio biomedico.

L'università di Sassari, inoltre, ha stanziato 250mila euro per l'erogazione di borse di studio a favore di studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina. È stato emanato infatti un bando, a cui possono partecipare tutti coloro che risultavano iscritti alle università ucraine al momento dello scoppio della guerra, che prevede diverse tipologie di borse di studio: 25 Borse onnicomprensive, da 8.400 euro annui; 25 parziali da 5.400 annui; 25 borse per iscrizione gratuita ai corsi di laurea e laurea magistrale. (ANSA).



