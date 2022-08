Università: presentazione notturna al Poetto dei corsi Unica - Sardegna

L'Universitá di Cagliari presenta i suoi nuovi corsi di notte e davanti al mare. I docenti incontrano gli studenti potenzialmente interessati lunedì 1 agosto alle 21 al chiosco del Fico d'India, al Poetto, quasi all'altezza dell'ospedale Marino. I professori illustreranno le nuove offerte formative. E tra una spiegazione e l'altra ci sarà anche la musica dei deejay. Un nuovo modo di comunicare. Anche perché i nuovi corsi di laurea sono legati proprio alla comunicazione.

All'incontro, moderato da Marzo Lutzu (etnomusicologo e docente), partecipano Ester Cois (delegata del rettore per l'uguaglianza di genere, docente del corso di Sociologia dell'innovazione e comunicazione), Antioco Floris (coordinatore della magistrale in Produzione multimediale), Elisabetta Gola (prorettrice per la Comunicazione e l'immagine, coordinatrice del corso di Scienze della comunicazione) e Marco Pignotti (coordinatore del corso in Lingue e comunicazione). La serata sarà animata dal dj set di Angus Bit.

Sul tavolo due corsi di laurea (Lingue e comunicazione e Scienze della comunicazione) e tre percorsi magistrali (Filosofia e teorie della comunicazione, Sociologia dell'innovazione e comunicazione, Produzione multimediale). La serata sarà arricchita dalla proiezione di video prodotti nei laboratori, interviste, testimonianze. "L'offerta proposta dall'università di Cagliari adotta sguardi multidisciplinari che attingono dai saperi umanistici, sociologici, filosofici, giuridici e tecnologici, ma caratterizzata anche dalla presenza di laboratori professionalizzanti e da insegnamenti in lingua inglese" dice Floris.

"I corsi forniscono agli studenti e alle studentesse le chiavi per comprendere e gestire con competenza e consapevolezza la comunicazione istituzionale e l'innovazione sociale, i linguaggi e le teorie della comunicazione, la produzione multimediale e audiovisiva. In particolare - spiega Elisabetta Gola - il corso di laurea in Scienze della comunicazione dall'anno venturo propone un percorso con due indirizzi, rivolti rispettivamente e specificamente all'ambito della comunicazione artistica, naturale sbocco verso la magistrale in Produzione multimediale, e comunicazione pubblica, che viene approfondita nella magistrale in Sociologia dell'innovazione e nella comunicazione".

Fonte: Ansa Sardegna