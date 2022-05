(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAG - Sarà inaugurato venerdì 6 maggio il 401/o anno accademico dell'Università degli Studi di Cagliari: la tradizionale cerimonia comincerà alle 10.30 nell'Aula Magna di Palazzo Belgrano alla presenza della ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

Dopo l'ingresso del corteo accademico, i lavori saranno aperti dalla relazione del Magnifico Rettore, Francesco Mola, seguita dagli interventi della rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario Orsola Macis e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ersu Francesco Stochino.

A seguire la prolusione di Pietro Corsi, Professore Emerito di Storia della Scienza all'Università di Oxford, dal titolo "Liaisons dangereuses: la scienza tra guerra e pace". La lectio sarà introdotta da Michele Camerota, docente di Storia della Scienza e delle Tecniche alla Facoltà di Studi umanistici di UniCa.

Le conclusioni sono affidate all'esponente del Governo. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

