Università di Cagliari lancia le specializzazioni del futuro - Sardegna

Filosofia per strutturare meglio e rendere più forte la comunicazione. Ma anche laboratori e esperienze nel set di un vero film di Salvatore Mereu per provare a trovare sbocchi professionali nel cinema. O corsi per imparare la progettazione, argomento fondamentale ad esempio per il Pnrr. Ma applicabile a tutte le iniziative legate ad esempio all'Agenda 2030 su ambiente e sostenibilità.

Si tratta dei nuovi corsi di studio dell'Università di Cagliari presentati oggi a Sa Duchessa. Sono già attivi (alcuni hanno sfornato i primi laureati) e rappresentano una possibile scelta per la specializzazione: sono Filosofia e teorie della comunicazione, Produzione multimediale, Innovazione sociale e comunicazione.

La presentazione delle tre lauree è stata affidata ai rispettivi coordinatori dei corsi, i professori Vinicio Busacchi (Filosofia e teorie della comunicazione), Antioco Floris (Produzione multimediale) ed Emiliano Ilardi (Innovazione sociale e comunicazione). Ma anche gli studenti, laureati e laureandi, hanno dato una mano per far conoscere materie e lavoratori ai loro colleghi più giovani. Fornite anche informazioni sulle opportunità offerte dalle modifiche del piano di studi del corso di Scienze della comunicazione, previste a partire dal prossimo anno accademico. "L'offerta formativa dell'ateneo sulla comunicazione, settore in cui si sta investendo molto, adotta sguardi multidisciplinari che attingono dai saperi umanistici, sociologici, filosofici, giuridici e tecnologici, ma caratterizzata anche dalla presenza di laboratori professionalizzanti e da insegnamenti in lingua inglese. Corsi che - ha spiegato la protettrice Elisabetta Gola - forniscono le chiavi per comprendere e gestire con competenza e consapevolezza la comunicazione istituzionale e l'innovazione sociale, i linguaggi e le teorie della comunicazione, la produzione multimediale e audiovisiva".

Per Filosofia e teorie della comunicazione - ha spiegato Busacchi - da una parte la filosofia non deve limitarsi a riflettere sulla sua storia, dall'altra la comunicazione ha sempre più bisogno di strutturarsi basandosi su modelli filosofici. Tra le materie dei laboratori di Produzione multimediali anche materie di grande fascino come sceneggiatura applicata è sound design.

Tra gli sbocchi di Innovazione sociale e comunicazione c'è la emergente professione del "progettista". Lo insegna il Pnrr: se non ci sono buoni progetti, i finanziamenti rimangono dove sono.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna