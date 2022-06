Università Cagliari premiata per tessera baby e asilo nido - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Un premio all'Universitá di Cagliari per la tessera baby, le stanze rosa e l'asilo nido. In generale il riconoscimento "PA Sostenibile e Resiliente 2022", organizzato da ForumPA in collaborazione con ASviS, l'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, arriva in Sardegna per le politiche dell'ateneo che favoriscono lo "star bene" di personale e utenti. A ritirare il premio a Roma sono state Alessandra Orrù - oggi capo di gabinetto del rettore Francesco Mola, ma che ha seguito il progetto fin dalle origini con l'allora rettrice Maria Del Zompo - Daniela Zedda, coordinatrice per l'attuazione delle politiche di sostenibilità della direzione acquisti e appalti, e Chiara Degortes, funzionaria della direzione opere pubbliche e infrastrutture che segue in particolare il progetto dell'asilo nido che vedrà a breve la piena operatività.

"Un riconoscimento importante per la nostra comunità e la nostra amministrazione - commenta con soddisfazione il rettore Mola - che valorizza il lavoro di tante e tanti. Risultati importanti si raggiungono con il contributo corale, dedizione e forte senso di appartenenza. Sono orgoglioso di appartenere a questa comunità".

La Tessera baby è riservata a studentesse in stato di gravidanza e studenti genitori di figli fino a 10 anni di età, e mette a disposizione l'accesso gratuito al materiale dei corsi, parcheggi riservati in tutte le facoltà, priorità nel disbrigo di pratiche amministrative, agevolazioni dell'orario per sostenere gli esami. Le Stanze rosa invece sono camere dotate di fasciatoio, poltrona relax per le future mamme e per consentire l'allattamento alle neo mamme, un servizio di intrattenimento dei bambini mentre le mamme e i papà seguono una lezione o sostengono un esame all'università. E poi il progetto Asilo nido per i bimbi di età da 3 e 36 mesi. (ANSA).



