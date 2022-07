Università:a Cagliari attestati italiano a rifugiate ucraine - Sardegna

Attestato di partecipazione ai corsi di italiano L2 organizzati dalla facoltà di Studi umanistici, dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell'Università di Cagliari per venti cittadine ucraine rifugiate in Sardegna a causa della guerra. I corsi, di livello accoglienza - Pre A1, A1, A2, sono stati organizzati sulla base dei bisogni comunicativi delle nuove arrivati e orientati al loro inserimento nell'Isola.

Per affrontare gli aspetti più delicati nei contesti di didattica ai rifugiati, come la gestione del trauma e la lontananza dalle famiglie di origine, il progetto si è avvalso della collaborazione dei dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia.

Oltre ai corsi di italiano offerti ad adulti all'Università di Cagliari, gli studenti degli stessi corsi di studio hanno partecipato anche ad un progetto di accoglienza e supporto per gli studenti ucraini arrivati all'Istituto Comprensivo n. 2 di Selargius.

