Un’isola sulle due ruote: il cicloturismo per scoprire la vera Sardegna

Oristano

Da Cagliari fino all’Asinara, passando per la Costa Verde e il Sinis. Ecco qualche consiglio utile

Pedalando da nord a sud, tra mare e montagna, nuraghi e panorami mozzafiato. Attraversandola in bicicletta, la Sardegna si mostra selvaggia in tutta la sua bellezza. Sono tanti i cicloturisti che scelgono di visitare l’isola muovendosi sulle due ruote. Molti di loro arrivano dall’estero, specialmente dai paesi dell’Europa settentrionale, e nell’isola trascorrono qualche giorno di ferie. I periodi migliori sono la primavera e l’autunno, quando le temperature non sono né troppo calde né fredde.

In tema di cicloturismo particolarmente interessante è il portale regionale cicloviadellasardegna.it , che propone 19 itinerari, di cui 18 interamente ciclabili e uno da percorrere in modalità bici più treno. Sul sito sono disponibili scheda e mappa per ogni tracciato. C’è poi sardegnaciclabile.it , altro portale regionale nato da un progetto dedicato alla conoscenza, alla pubblicazione e alla consultazione dei documenti e dei dati relativi alla pianificazione della Rete degli itinerari ciclabili della Sardegna.

Un’ulteriore piattaforma da segnalare è bestcycling.tours , una rete cicloturistica che abbraccia strutture ricettive bike friendly e propone tour e un servizio di assistenza.

In Sardegna ci sono percorsi per tutti i gusti, per gli appassionati delle bici da cicloturismo, quelle da strada, le gravel, le mountain bike, fino ad arrivare al mondo e-bike. Si va dai percorsi semplici, come il lungomare del Poetto , a Cagliari , fino ai sentieri fuoristrada più impervi, adatti soltanto ai ciclisti esperti. Restando nel capoluogo di regione non si può tralasciare il parco di Molentargius-Saline , casa dei fenicotteri rosa.

A sud-ovest dell’isola merita una menzione Sant’Antioco . È facilmente raggiungibile in bici da Carbonia , passando da San Giovanni Suergiu . Il percorso, tutto ciclabile, è stato realizzato al posto del vecchio tracciato ferroviario, al lato della Statale 126. Per chi si trova a pedalare da quelle parti e non vuole rinunciare a una strada panoramica che corre lungo la costa c’è, inoltre, la ciclabile che collega Portoscuso e Capo Altano.

Salendo lungo la costa occidentale non lasciano certo indifferenti le dune di Piscinas , nel cuore della Costa Verde. “Si può partire da Torre dei Corsari e scendere a sud”, spiega la guida cicloturistica Roberto Pigato, che organizza nell’Oristanese tour in bicicletta con la sua attività, Bike Or, “il percorso è misto asfalto-sterrato. Si arriva a Portu Maga , per poi proseguire fino a Piscinas . È una zona bellissima e incontaminata. È un po’ isolata, per questa ragione la consiglio ai ciclisti che hanno un’alta capacità di controllo e gestione della propria bici”.

È una vera e propria perla la penisola del Sinis . “La si può visitare tranquillamente in bici, percorrendo le stradine sterrate costiere da Capo San Marco a Capo Mannu . C’è tanto fuoristrada”, precisa Pigato, “non è necessario passare dall’asfalto. Il livello di difficoltà di questi percorsi è facile-intermedio”.

Qui i cicloturisti hanno l’opportunità di scoprire le bellissime spiagge di San Giovanni di Sinis , Maimoni , Is Arutas , Mari Ermi , S’Anea Scoada e Putzu Idu , senza dimenticare il suggestivo villaggio di San Salvatore , che tra gli anni nella seconda metà del secolo scorso conquistò la ribalta nazionale grazie ai film western all’italiana.

Oggi il borgo si ripopola una volta l’anno, il primo fine settimana di settembre, per la festa in onore di San Salvatore . In quell’occasione circa 900 curridoris, scalzi e vestiti di bianco, portano il simulacro del santo da Cabras alla borgata e poi fanno marcia indietro. I cicloturisti possono anche ripercorre su Caminu ‘e su Santu, il tratto sterrato attraversato dai curridoris: il percorso fuoristrada parte poco dopo il canale scolmatore e giunge alle porte di San Salvatore .