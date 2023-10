Unione di Campioni: Nasce l’Arena Palafiwuk, la nuova casa dei maestri degli Sport da Combattimento!

La città di Cagliari si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per gli appassionati degli sport da combattimento: l’Arena Palafiwuk, situata in Via degli Sport, vicino a Via Rockefeller. Questo nuovo centro sportivo nasce dalla collaborazione tra il Maestro Giancarlo Manca e il Campione di Boxe Fabrizio Cappai con i suoi figli Patrik e Manuel Cappai.

Per festeggiare l’apertura di questa nuova palestra, verrà offerto un mese gratuito per provare la Boxe e l’Arte del Sanda, il combattimento libero cinese che unisce pugilato, calci, spazzate e proiezioni. Gli interessati dovranno soltanto pagare l’iscrizione per beneficiare di questa eccezionale opportunità. L’Arena Palafiwuk si propone di diventare il luogo di allenamento privilegiato per chi ama gli sport da combattimento e desidera migliorare la propria tecnica allenandosi con campioni di livello internazionale.

Il Corso di Sanda sarà diretto dal Maestro Giancarlo Manca, direttore tecnico della Nazionale di Kung Fu Tradizionale (F.I.Wu.K.). Condividendo il suo profondo know-how, ti guiderà nell’arte del Sanda, la boxe cinese conosciuta anche come Sanshou. Il Sanda è un’arte marziale che fonde tecniche di pugilato tradizionale con abilità di lotta, calci, spazzate e proiezioni in un contesto di combattimento a contatto pieno. Questa disciplina mira a preparare gli atleti per situazioni reali di combattimento, enfatizzando la praticità, l’adattabilità e l’efficacia delle tecniche, rendendola una forma completa ed efficace di combattimento.

Il Corso di Boxe sarà tenuto dal Maestro Fabrizio Cappai con i figli Patrick e Manuel Cappai.

Fabrizio Cappai ha disputato 166 match, perdendone solo nove. Dei 139 match disputati come dilettante, ha partecipato a vari campionati europei e mondiali, conquistando cinque titoli italiani. Come professionista, ha disputato 27 match, conquistando un titolo italiano nella categoria dei piuma. Nel 1992, ha affrontato Manuel Medina nel campionato mondiale. La famiglia Cappai vanta ben 15 titoli italiani.

Patrick Cappai, nella sua carriera da dilettante, ha partecipato a quattro campionati europei, uno campionato mondiale e ha conquistato quattro campionati italiani. Dopo aver passato al professionismo nel 2022, ha ottenuto sette vittorie su sette match disputati e il 16 dicembre prossimo si prepara per il titolo mondiale giovanile nella categoria dei piuma.

Manuel Cappai, nella sua carriera, ha disputato 105 match, partecipando a sei campionati europei e conquistando due medaglie di bronzo. Ha poi partecipato a quattro campionati mondiali e a tre qualificazioni olimpiche. Ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e Rio de Janeiro, conquistando ulteriori cinque campionati italiani.

Questi campioni si uniscono al Maestro Giancarlo Manca per offrire un’esperienza di allenamento di alto livello presso l’Arena Palafiwuk. Il Maestro Manca è un cultore delle Arti Marziali Cinesi e ha dedicato la sua vita allo studio e alla pratica degli sport da Combattimento e delle arti marziali Cinesi. Dal 2008, è Direttore Tecnico della squadra Nazionale Italiana di Wushu Kung Fu tradizionale, guidando i suoi atleti a competere e vincere in tutte le maggiori competizioni internazionali.

La “Palaboxe”, la nuova e all’avanguardia arena delle arti marziali, sta per diventare il centro di preparazione atletica definitivo per tutti gli appassionati degli sport da combattimento di Cagliari. Con una fusione unica di tradizione e modernità, la Palaboxe offre un ambiente perfetto per chi desidera esplorare il mondo della Boxe tradizionale e del Sanda. Questa struttura all’avanguardia rappresenta un’opportunità senza precedenti per atleti e appassionati di combattimento di tutti i livelli, mettendo a disposizione risorse di alto livello, istruttori esperti e un ambiente motivante in cui perfezionare le proprie abilità e raggiungere i propri obiettivi di preparazione fisica e tecnica. Il connubio tra queste due discipline offre un’ampia gamma di tecniche, strategie e approcci, rendendo la “Palaboxe” il luogo ideale per coloro che cercano una formazione completa e di qualità nell’ambito delle arti marziali.

Se sei interessato a provare queste discipline con i grandi campioni, non perdere l’occasione di iscriverti. Il primo mese sarà gratuito, dovrai soltanto pagare l’iscrizione. Chiamaci subito al numero 3428031119 o scrivi una mail a [email protected] .

Le lezioni inizieranno già da oggi, giovedì 19 ottobre. Non farti scappare questa fantastica opportunità di allenarti con dei veri campioni!