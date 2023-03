Unione ciechi di Oristano: visite per la Settimana del Glaucoma e in primavera apre l’ambulatorio

Oristano

Ecco come prenotare

Due giornate di visite gratuite in occasione della Settimana mondiale del Glaucoma. Le propone l’Unione ciechi di Oristano , in attesa dell’apertura dell’ambulatorio oculistico nella sede di via Michele Pira, in programma a breve.

“Sarà un modo per mettere cominciare a mettere in funzione le apparecchiature”, spiega il presidente della sezione oristanese Uicor Leonardo Nurra, che sottolineando la collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus.

Per tutta la settimana, dalle 9 alle 13 i volontari del servizio civile saranno in piazza Eleonora, dove distribuiranno materiale informativo. Le visite oculistiche gratuite si svolgeranno lunedì e martedì prossimi, 13 e 14 marzo, grazie alla disponibilità di due medici oculisti. In ciascuna giornata saranno effettuate 10 visite: una ogni 20 minuti circa.

Per prenotare una visita è necessario chiamare la sede dell’Unione ciechi di Oristano, al numero di telefono fisso 0783 73842 o al mobile 335 1855665.

“Più di un certo numero purtroppo non possiamo ricevere”, spiega il presidente Nurra, annunciano a breve l’apertura dell’ambulatorio oculistico nella sede di via Michele Pira, che permetterà a chiunque prenoti visite a prezzi modici e con liste d’attesa ridotte.

“Una iniziativa che siamo riusciti a realizzare grazie alla caparbietà della segretaria di Sezione Monica Solinas”, precisa Leonardo Nurra, “che ci permette di conquistare un primato: in Sardegna saremo i primi ad avere un ambulatorio oculistico all’interno della sede”.

I progetti della sezione oristanese non si esauriscono. Oltre alla strumentazione di precisione come il retinografo e all’esame del campo visivo, alla quale attualmente si accede il Clinica e con più difficoltà al Poliambulatori, e all’intenzione di dotarsi di un ambulatorio mobile per raggiungere infermi e scuole, la sezione oristanese dell’Uicor prosegue con i corsi per i 500 iscritti.

“A breve ripartirà il corso di ginnastica dolce over 60 e con i prossimi bandi faremo un nuovo ciclo di corsi di informatica”, conclude il presidente Nurra.