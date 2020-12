UnionAlimentari Sardegna: ciclo di incontri con le imprese dei territori

Il 2021 segnerà l’avvio di un ciclo di incontri nei territori per ascoltare le imprese agroalimentari e valutarne le istanze. Lo ha annunciato Carlo Ferrari, presidente di UnionAlimentari Sardegna, unione di categoria della Confapi.

“Partire dal reale fabbisogno delle imprese associate operanti nel comparto agroalimentare sarà l’indispensabile base di partenza per riprogrammare un ventaglio di servizi mirati”, commenta Ferrari.

E la fase dell’ascolto rappresenta anche la chiave di volta per ripartire con successo: “Ci aspettiamo che i decisori politici pongano il nostro settore al centro dei programmi finalizzati alla ripresa produttiva” perché, spiega Ferrari: “L’intera filiera del sistema agroalimentare ha bisogno di un sostegno importante e deciso in termini di risorse finanziarie e di misure efficaci”.

Insieme al turismo, il settore agroalimentare deve diventare il motore per il rilancio dell’intero sistema regionale e nazionale. Gli interventi di sistema devono incidere fortemente in tutte le fasi produttive: dalla produzione primaria, alla trasformazione fino alla commercializzazione. Questo significa uscire dalla logica di interventi spot, e dettati solo dalla fase emergenziale, per mettere in campo programmi di sostegno e di riorganizzazione del settore capaci di generare ricadute nel lungo periodo.

“Non possiamo nasconderci che la situazione della Sardegna è particolarmente grave” continua Ferrari che pone l’accento sull’urgenza di risposte definitive sulle croniche criticità dell’Isola, in primis il sistema dei trasporti e quello delle infrastrutture. “I nostri storici gap di sviluppo insieme all’insularità rappresentano un freno pesante alla crescita delle imprese e alla nostra capacità di competere come sistema Sardegna. Oltre a questi restano ancora i tanti nodi irrisolti del settore: l’innovazione e la digitalizzazione per imprimere più dinamicità alle aziende, le strategie di commercializzazione per l’accesso ai mercato nazionale e all’export, la nutriform battery e le pratiche di concorrenza sleale, la normativa sempre più stringente e complessa per quel concerne gli adempimenti di legge tra cui quelli dell’etichettatura”.

In ragione di questi problemi generali del sistema economico sardo, e di quelli specifici del comparto, UnionAlimentari Sardegna intende porsi come interlocutore privilegiato delle istituzioni competenti per rappresentare le imprese dell’agroalimentare sardo e lavorare con impegno congiunto al suo rilancio.

Martedì, 22 dicembre 2020

