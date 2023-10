Un'inchiesta sulla morta di Pamela, morta dopo il parto a 39 anni

Un dolore indicibile ha colpito il famoso ristoratore romano, Vincenzo Rinaldi, che ha perso sua moglie 39enne, Pamela Pelle, dopo che aveva dato alla luce il loro terzo figlio.

Un dolore affidato anche a poche parole sui social: “Non mi puoi lasciare così. Cosa dico ai nostri tre gioielli? Eri tu la nostra colonna portante”.

Sulla tristissima vicenda indaga ora la Procura di Tivoli, dopo che Rinaldi ha deciso di sporgere denuncia. La famiglia teme che la giovane mamma sia morta qualche giorno dopo il parto per responsabilità dei medici ancora da accertare.

Secondo il ristoratore, infatti, sarebbero stati trascurati alcuni importanti sintomi e disturbi che Pamela lamentava da diversi giorni, come prurito e sfogo sul petto, dolori, perdita di sangue consistente ma definita normale.

Il locale Rinaldi al Quirinale, in pieno centro di Roma, è conosciutissimo come il suo proprietario e la tragedia che ha colpito la famiglia ha commosso anche molte persone note, come Francesco Totti (cliente abituale), Roul Bova, Giorgia Meloni, Chiara Gamberale, Dybala ed Harry Styles.