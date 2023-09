Un’estate con oltre 100 incendi nell’Oristanese, salve le aree boschive di pregio

Oristano

Si conferma importante la presenza degli elicotteri nelle basi forestali di Fenosu e Bosa. Nei giorni scorsi ha salutato il Super Puma

Negli ultimi quattro mesi sono stati oltre un centinaio gli interventi antincendio della Forestale in provincia di Oristano. Si stima che le fiamme abbiamo percorso circa 412 ettari, di cui una trentina di bosco e una quarantina di terreni adibiti al pascolo. I dati verranno però aggiornati in seguito, con i rilievi Gps.

Nell’Oristanese gli interventi di uno o più elicotteri regionali sono stati complessivamente 63 e tre quelli dei Canadair della flotta nazionale, sui 45 incendi per cui si è resa necessaria la chiamata dei mezzi aerei.

L’incendio più importante è stato quello che lo scorso 31 luglio ha bruciato – si stima – 138 ettari nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano e Mogoro. In quell’occasione a spingere le fiamme fu il maestrale e fu indispensabile un grande lavoro di squadra di Forestale, vigili del fuoco, barracelli e volontari della Protezione civile.

“Finora”, ha dichiarato Gabriella Cuccu, responsabile Anti Incendio Boschivo dell’Ispettorato forestale di Oristano, “abbiamo registrato per lo più incendi in ambito agricolo. Fortunatamente il fuoco non ha bruciato grandi superfici di aree boschive di valore ambientale”.

Due sono le basi forestali per gli elicotteri presenti in provincia: Fenosu, una delle principali in tutto il territorio regionale, e Bosa. In ognuna è operativo un elicottero, ma nella prima, dal 1 luglio al 31 agosto, c’era anche l’unico Super Puma di stanza nell’isola e che ha salutato Fenosu nei giorni scorsi.

In due mesi sono stati nove i voli del Super Puma sull’intero territorio regionale, con 130 lanci d’acqua. Mediamente ha lavorato sul grande elicottero un equipaggio misto del Corpo forestale e di Forestas, con in media sette operatori scaricati e impiegati a terra nello spegnimento degli incendi.

La presenza a Fenosu del Super Puma – che può volare con una scorta di 4.000 litri d’acqua contro i 300 litri trasportati nella benna dagli elicotteri più piccoli – testimonia l’importanza e la centralità della base oristanese.

Domenica, 17 settembre 2023