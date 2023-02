Un'elisuperfice per il 118 anche a Sorgono, la Asl ci crede - Sardegna

A Sorgono potrebbe nascere la seconda elisuperficie della Sardegna, per l'atterraggio e la partenza degli elicotteri del 118, attiva tutto il giorno. Attualmente la sola struttura operativa h24 è quella di Olbia, mentre nelle basi Cagliari-Elmas e Alghero, i due elicotteri in forze all'Areus sono attivi solo dall'alba al tramonto. Ora la Asl di Nuoro sta verificando la concreta possibilità di avere, nell'immediato futuro, una struttura moderna e funzionale per 365 giorni all'anno, h24 (illuminata per l'atterraggio notturno), del servizio di elisoccorso, che viene già oggi utilizzata nei mesi estivi per il servizio dell'antincendio.

Ieri si è svolto il primo sopralluogo tra Asl, tecnici dell'Areus, Comune di Sorgono, agenzia regionale Forestas e rappresentanti degli enti locali del territorio Barbagia-Mandrolisai per un rilancio e un utilizzo ottimale dell'elisuperfice. "Stiamo continuando a cercare e a proporre soluzioni concrete ai problemi del territorio - spiegano dalla direzione strategica aziendale della ASL n. 3 -. La salute dei cittadini è una priorità, durante tutto l'anno. Sappiamo bene che il sistema di emergenza-urgenza è fondamentale, soprattutto per alcuni territori interni dell'Isola, e per questo stiamo puntando su soluzioni che consentano di dare risposte immediate ai cittadini e che, allo stesso tempo, permettano agli operatori sanitari di intervenire con prontezza e in sicurezza".

