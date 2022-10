Undici titoli per stagione prosa e danza del Cedac a Sassari - Sardegna

Sono undici gli appuntamenti con il teatro e con la danza in cartellone per la stagione 2022-2023 al Verdi e al Comunale di Sassari. Il programma del Cedac "La Grande Prosa e Danza" è stato presentato questa mattina al Palazzo Ducale di Sassari: gli eventi offriranno al pubblico opere moderne e riletture di classici, da Shakespeare a Molière, e testi di autori contemporanei. Tra i protagonisti lo scrittore Daniel Pennac, artisti del calibro di Remo Girone, Maria Paiato con Mariangela Granelli e Ludovica D'Auria, Emilio Solfrizzi, Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago, Elio aka Stefano Belisari, e prestigiose compagnie di danza come l'Ukrainian Classical Ballet, laKoresh Dance Company, il Balletto di Roma e l'Aterballetto.

Il programma si aprirà martedì 6 dicembre al teatro Verdi, con "Dal Sogno alla Scena" in compagnia diDaniel Pennac, che firma la drammaturgia insieme con Clara Bauer e Pako Ioffredo. Per la danza il primo appuntamento sarà il 20 gennaio la teatro Comunale, con il Gran Gala Ballet dell'Ukrainian Classical Ballet.

Gli appuntamenti proseguiranno fino ad aprile 2023 alternando il teatro con la danza sui palcoscenici del Verdi e del Comunale.



