Un’assemblea pubblica a Terralba per dire no all’autonomia differenziata

No all’autonomia differenziata: questo il tema dell’assemblea popolare ospitata dal teatro comunale di Terralba per richiamare l’attenzione sulle conseguenze per il sud Italia e la Sardegna in caso di approvazione della riforma proposta dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli.

L’appuntamento è fissato per sabato prossimo 25 marzo alle 10. Nel corso dell’incontro si farà il punto sul disegno di legge, raffrontandolo con quanto previsto dallo Statuto speciale dell’Isola. Ad introdurre l’assemblea sarà il professore e avvocato Andrea Pubusa, che cederà poi la parola al costituzionalista Massimo Villone. Seguirà un dibattito libero, nonché l’approvazione di un documento e delle iniziative di mobilitazione.

Sono invitati a partecipare i cittadini, comitati, associazioni, sindacati, amministrazioni comunali, consiglieri regionali, parlamentari, partiti e movimenti politici.

L’assemblea è organizzata dal Comitato sardo contro l’autonomia differenziata in collaborazione con le organizzazioni territoriali ANPI e i movimenti associativi e culturali.

Martedì, 21 marzo 2023

