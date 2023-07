Un’altra serata da girone infernale negli ambulatori del Pronto soccorso di Oristano

Oristano

Tanti pazienti, ma pochi i medici e gli infermieri. Sulis (Cimo): “Ormai non si sa neppure dove mettere i malati. In ospedale posti letto insufficienti”

Un’altra sera e un’altra notte da incubo al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. La carenza di medici e infermieri, ha messo in crisi la struttura tra le 16 del pomeriggio e le prime luci dell’alba. Alle 22, 0 nel presidio di emergenza erano presenti 9 pazienti in visita, 6 in codice giallo e 3 verdi. Mentre erano in attesa altre 17 persone: 6 con codice giallo, 11 con codice verde e uno con codice bianco. In servizio c’erano due medici del San Martino è un “medico in affitto”, con pochi infermieri impegnati nel triage, nei trasferimenti dei pazienti negli ambulatori, in radiologia e nei reparti.

Si sono riviste le scene che oramai si ripetono troppo spesso, con i pazienti sistemati sulle barelle, nei corridoi del Pronto soccorso.

Nella saletta del triage del San Martino alle 21 circa si trovavano non meno di dieci persone, tra queste un finanziere di 59 anni, rimasto ferito in un incidente stradale, mentre rientrava dal turno di servizio.

“È arrivato in ospedale alle 17,30, classificato come codice giallo”, ha denunciato il cognato. “Era dolorante al torace a causa del trauma subito. È rimasto oltre 8 ore coricato sul fianco nella barella, in corridoio, dietro il triage. Alle 24 circa lo hanno visitato, diagnosticandogli dopo una tac, fratture costali multiple e sospetto pneumotorace. Alle 23 circa avevo chiamato il 117 della Guardia di finanza, segnalando tutta la vicenda. Si sono giustificati spiegando che negli ambulatori si trovavano pazienti più gravi. Alla fine è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. Ma è impensabile che il San Martino sia ridotto in queste condizioni”.

Uno degli episodi più gravi ha riguardato un’anziana di Oristano, di 88 anni, allettata e con sindrome di Alzheimer. Era stata trasferita dalla Casa di riposo Eleonora D’Arborea dal 118 al Pronto soccorso alle 16. Alimentata con un sondino, è rimasta per ore senza un goccio d’acqua. Per lei dopo 8 ore la visita intorno alle 23,30. Prima delle 5 è stata ricoverata nel reparto di Medicina.

Un’altra donna, Donatella Ninu, di San Vero Milis, dopo 9 ore di attesa ha firmato ed è andata via. Era arrivata al Pronto soccorso nel pomeriggio, alle 17,30. Era rimasta immobilizzata per dolori alla schiena. A mezzanotte dopo aver sollecitato la visita si è fatta accompagnare a casa dalla mamma.