Unabomber, caso riaperto alla ricerca dei colpevoli: c'è un 61enne di Cagliari fra gli 11 indagati

La speranza è che si identifichi il responsabile, o i responsabili, dei 28 attentati che tra 1994 e 2006 seminarono il panico causando danni fisici e materiali a tanti nel NordEst. Per questo il caso Unabomber è stato riaperto dal procuratore di Trieste, città che per ultima si è occupata a suo tempo del caso, Antonio De Nicolo, con il sostituto Federico Frezza. Il 13 marzo si terrà un’udienza per nominare i periti, e intanto sono circolati i nomi degli undici indagati, uno in più di quelli finori noti. Il nome in più è quello di un cagliaritano 61enne, Luigi Pilloni, da qualche tempo residente a Gaiarine, in provincia di Treviso, la cui “attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare”, fa sapere la Procura.

Sono dieci, dei migliaia sequestrati, i reperti che saranno sottoposti a indagine. Nell’elenco degli indagati quasi tutti (nove su undici) del pordenonese, con tre coppie di fratelli Una delle coppie di fratelli è composta da Galliano ed Elvo Zornitta, il grande sospettato all’epoca; poi ci sono i gemelli Lorenzo e Luigi Benedetti di Sacile (Pordenone) e Claudio e Dario Bulocchi di Fontanafredda (Pordenone). L’elenco include inoltre Luigi Favretto di Tarcento (Udine), Angelo La Sala di Lestans di Sequals (Pordenone), Cristiano Martelli di Azzano Decimo (Pordenone), Giovanni Fausto Muccin di Casarsa della Delizia (Pordenone). L’iscrizione nel registro degli indagati è una necessità tecnica per poter procedere con l’incidente probatorio; al momento, fa sapere la Procura, non ci sono nuovi elementi. (Foto tratta da un video de Il Gazzettino.it)