Una volpina agonizzante trovata e soccorsa dai volontari a Gonnosfanadiga

Volpina agonizzante trovata in mezzo alla strada a Gonnosfanadiga dalle volontarie del rifugio degli animali di Caterina Uccheddu: investita o forse avvelenata è stata salvata e presa in carico dalla clinica specializzata “Duemari”. A stento si muoveva, sembrava arrivata la sua fine e invece gli angeli del volontariato, quelli che sino a notte fonda si prodigano per i randagi, l’hanno strappata alla morte. “Alle 22 mentre andiamo via dal Rifugio troviamo sulla strada questa cucciola di volpe… sta malissimo …

Non sappiamo se investita o avvelenata ..

ma purtroppo la clinica specializzata nell’assistenza alle 22 chiude.

E allora si decide di metterla in sicurezza…

Aspettiamo domani mattina sperando superi la notte” ha comunicato ieri notte Uccheddu. Questa mattina, come promesso, la piccola è stata trasportata a Oristano e accolta da chi di certo non si tira mai indietro. “La volpina stamattina sembrava stare un pochino meglio

è ricoverata ad Oristano alla Clinica Veterinaria Duemari che ringraziamo di cuore per averla accolta – ha comunicato poco fa Uccheddu – Speriamo che si riprenda presto”. Tanti i messaggi per la piccola volpe, ennesima dimostrazione della grande sensibilità verso la tematica del benessere animale.