Una volpe morta appesa ad un cartello all’ingresso di Ales

Il corpo della volpe appeso al cartello all'ingresso di Ales - Foto da Facebook

Ales

Il sindaco Francesco Mereu: “Condanno il gesto, tutti gli animali vanno rispettati”

Qualcuno ha appeso il corpo di una volpe a un cartello stradale, all’ingresso di Ales. È accaduto ieri lungo la strada provinciale 46, che collega il centro della Marmilla con Curcuris.

Il cartello si trova a qualche centinaio di metri dal centro abitato.

Il corpo dell’animale è stato prontamente rimosso dalla Forestale. Della vicenda sono stati informati anche i carabinieri.

“Condanno questo brutto gesto”, ha dichiarato il sindaco Francesco Mereu, “tutti gli animali vanno rispettati. Ad Ales le volpi non sono una minaccia per il territorio, non siamo certamente invasi”.

Nella zona del cartello non sono presenti telecamere di videosorveglianza, che invece sono installate qualche centinaio di metri più a nord; le immagini registrate da quell’impianto saranno comunque esaminate con attenzione.

Il sindaco di Ales, Francesco Mereu

Lunedì, 7 agosto 2023

