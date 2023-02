Una veglia in piazza per ricordare Chiara, uccisa sabato dalla madre. Le struggenti parole del padre

Oristano

Grande commozione a Oristano e Silì dopo la tragedia di sabato scorso

Una veglia è stata organizzata per mercoledì sera, alle 21, in ricordo di Chiara Carta, la ragazza di 13 anni uccisa sabato scorso nella sua casa di Silì, dalla mamma che ha poi tentato il suicidio. La veglia si svolgerà in piazza Manno, a Oristano, di fronte all’Istituto comprensivo numero 1, la scuola di Chiara che ieri le ha dedicato un commosso tributo, con un toccante messaggio pubblicato nel sito internet.

“La partecipazione sarà un grande atto di vicinanza al padre ed a tutti quelli che l’hanno amata nella sua breve vita”, hanno riferito alcuni organizzatori della veglia.

Questo pomeriggio, alle 16,30, invece, una messa in suffragio di Chiara verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Silì.

Nella frazione annullate le manifestazioni del carnevale che prevedevano una zippolata organizzata come tutti gli anni dall’associazione Mollu e canna.

Struggenti le parole del padre della ragazza, Piero Carta, sottufficiale della polizia locale di Oristano, affidate ai social: “Amore di papà, so che non potrai leggere e rispondere a quello che scrivo, ma il mio cuore vuole comunicare con la tua anima. Ascoltami figlia mia, la tua vita è stata interrotta ad una tenera età. Papà non ti dimenticherà mai. Fintanto che il suo cuore batterà, continuerai a essere il primo pensiero del giorno. Ho grandi progetti per fare in modo che tu possa essere sempre ricordata ed essere un valido aiuto per gli altri. Ciao amore mio, ti amo”.

